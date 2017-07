Lærerforening: Vi har ladet os styre af test og mål

Ministeren siger til Berlingske, at der har været "et dannelsestab" i uddannelsessystemet. Det er Anders Bondo Christensen enig i.

- Jeg har i flere år efterlyst, at vi tog en diskussion generelt i samfundet, om hvad det er, vi vil i vores uddannelsessystem, og ikke mindst hvad det er, vi vil med folkeskolen.

- Vi har ladet os styre alt for meget af internationale målinger og elektroniske test, som siger forsvindende lidt om, hvad eleverne i virkeligheden kan, siger han.

Professor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Per Fibæk Laursen mener dog ikke, at der er tale om et dannelsestab.

- Jeg ser det snarere på den måde, at der er blevet større uenighed, større uklarhed og mere tvivl, om hvad dannelse overhovedet er - og om det er et meningsfyldt begreb i dag.

- Det er mere den mangfoldighed og usikkerhed i synspunkter, jeg synes, der karakteriserer den aktuelle situation, end det er egentlig tab i dannelsen, siger han.

Men professoren er helt enig med ministeren og Anders Bondo Christensen, i at der mangler fokus på viden og indsigt.

- Det er gennem nogle år blevet nedvurderet, at skolen har brug for sådan nogle klassiske prioriteringer som kundskab, viden, indsigt og forståelse.

- De er klart blevet nedprioriteret i de senere års bestemmelser om mål og indhold. Så der er jeg helt på linje med hende (undervisningsminister Merete Riisager, red.), siger han.

Jens Philip Yazdani, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er begejstret for ministerens "nye toner". Han mener også, at der har været et dannelsestab.

- Fokus har været for meget på konkrete kompetencer og for lidt på den almene dannelse og den personlige myndighed, som gymnasiets formål er.