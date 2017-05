Lærere og pædagoger bruger næsten ingen tid på fælles forberedelse

De fleste lærere bruger mindre end et kvarter om ugen på at planlægge og evaluere undervisningen med pædagoger.

Otte ud af ti lærere bruger højst et kvarter, og knap halvdelen bruger slet ingen tid på den fælles forberedelse af undervisningen, som pædagogerne med folkeskolereformen i 2014 blev en del af.

Når de to faggrupper ikke mødes oftere, skyldes det ifølge dem selv mangel på tid og logistiske udfordringer på grund af forskellige skemaer, skriver Politiken.

I undersøgelsen, der består af to repræsentative spørgeskemaundersøgelser, svarer størstedelen af de adspurgte lærere, at de har svært ved at finde tid til at mødes.

Resultaterne af undersøgelsen er et udtryk for, at der ikke kom nok ressourcer med i forbindelse med folkeskolereformen. Det mener både Danmarks Lærerforening og pædagogernes fagforening, Bupl.

- Konsekvensen er jo, at man arbejder parallelt i stedet for at udnytte det tværfaglige samarbejde. Hvis et samarbejde mellem to professioner og to kulturer skal skabe et fælles tredje, kræver det, at man har et fælles sprog.

- Vi ved, at der, hvor man bruger rigtig mange kræfter og ressourcer på samarbejdet, der fungerer reformen langt bedre, for så forstår man at udnytte to professioner, som sammen har fokus på børnenes trivsel, dannelse og læring, siger Bupl-formand Elisa Bergmann til Politiken.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) understreger i et skriftlig svar, at "det er skolelederens job at sørge for, at de ansattes faglighed bliver sat i spil".

- Det gælder også i forhold til de øgede krav om fælles forberedelse, videndeling og deling af læringsforløb. Jeg har stor tiltro til, at skoleledere, lærere og pædagoger sammen finder de løsninger, der giver bedst mening på netop deres skole, skriver hun ifølge Politiken.