Statstilskuddet fra skolereformen bliver halveret i det nye år, men det kommer til at have stor betydning for de svageste kommuner, lyder det fra Anders Bondo Christensen, Danmarks Lærerforening. Ifølge ham er det ikke skolerne, der er dårligt forberedt men Folketinget, der ikke holder øje.

Lærere: Statstilskud til udsatte skoler er nødvendigt

Sådan lyder det fra Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, efter at Politiken onsdag bringer en historie om, at de hårdest ramte kommuner skal spare 4500 kroner per elev allerede næste år.

Det vil ske, når de 600 millioner kroner, der blev afsat i forbindelse med skolereformen halveres frem til 2018, hvor de forsvinder helt.

- Det er kommuner, der i forvejen er hårdt pressede økonomisk, og hvor elever får en undervisning som bærer præg heraf, siger Anders Bondo Christensen.

Tilskuddet er blandt andet gået til øget brug af lærerpersonale og stigning i antallet af undervisningstimer.

Men ifølge Danmarks Lærerforening har regeringen valgt ikke at forlænge tilskuddet i finanslovsforslaget for 2017.

Det går ud over elever landet over, hvis tilskuddet til skolereformen udfases om tre måneder som planlagt, mener Anders Bondo Christensen.

- Vi har en forpligtelse til, at alle elever i hele Danmark får en undervisning, som svarer til det, der er besluttet i folkeskoleloven. Så det håber jeg, at man vil tage til efterretning i folketinget.

- Nu synes jeg, at Folketinget må konstatere, at det pres, kommunerne var under den gang, bestemt ikke er blevet mindre, siger Anders Bondo Christensen.

Han bliver bakket op af formanden for forældreorganisationen Skole og Forældre, der også advarer politikerne om at fjerne tilskuddet fra de pressede skoler.

- Vi ved fra undersøgelser, vi har lavet og fra vores medlemmer i skolebestyrelserne, at vi slet ikke er i mål med at implementere folkeskolereformen, og det kræver selvfølgelig ressourcer at nå dertil, siger Mette With Hagensen i en kommentar.