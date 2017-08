Lærere: Fravalg af folkeskole ryster samfundets fundament

Det er bekymrende, at et stigende antal forældre vælger at gå uden om folkeskolen, når de skal sende deres børn i skole for første gang.

De viser, at antallet af elever i de frie grundskoler er steget med 18 procent fra skoleåret 2010/2011 til 2015/2016.

Dermed går der nu 111.878 elever i friskole eller privatskole, mens antallet af elever i folkeskolen er 537.097.

- Folkeskolen og dermed samfundet risikerer at miste en del af sit fundament, når så mange børn ikke kommer i folkeskole.

- I Danmark har vi haft tradition for, at uanset hvem vi er, og hvor vi kommer fra, så har vi gået i folkeskole. Det risikerer vi at miste, hvis udviklingen fortsætter, siger Dorte Lange.

- Så bliver folkeskolen for børn af forældre, der ikke har råd til at vælge et alternativ.

Når flere forældre vælger en privat- eller friskole, mener hun, at det skyldes en opfattelse af, at de ikke kan få den samme kvalitet i folkeskolen.

- Desværre er det blevet sådan, og den udvikling har skolereformen medvirket til at forstærke. Derfor er kommunerne nødt til at sikre, at lærerne kan levere en undervisning med højere kvalitet, siger Dorte Lange.

Han peger blandt andet på, at mange forældre er kritiske over for, at skoledagene er blevet længere, og at der er kommet flere elever i hver klasse.

- Klasserne bliver større og større i folkeskolen, mens privatskolerne kan tilbyde mindre klasser, siger Dorte Lange.

Høje klassekvotienter og flere lektioner per dag er også medvirkende til, at et stigende antal lærere til forlader folkeskolen og i stedet søger ansættelse på en privat- eller friskole.

- Mange lærere vil hellere være der, fordi de føler, at de der kan komme til at levere en undervisning af højere kvalitet, siger Dorte Lange.