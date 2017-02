Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har torsdag indgået en aftale med Dansk Folkeparti om, at en folkeskoleelevs praktiske færdigheder også skal indgå i vurderingen af, om en elev er klar til en ungdomsuddannelse. Arkivfoto.

Artiklen: Lærer: Det kan blive vanskeligt for os at vurdere elever

Det er positivt, at skolerne nu skal se på elevers praktiske evner, men kan vi vurdere det, spørger lærer.

Det er en fordel, at lærere også skal skele til elevers praktiske færdigheder, når de skal vurdere, om eleverne er parate til at begynde på en ungdomsuddannelse.

- Jeg tror, at det vil gøre, at vi kan få øje på de elever, som er rigtig gode med deres hænder, men måske ikke er så bogligt stærke.

- Men det bliver endnu et kriterie, der skal indgå i vurderingen, og måske bliver det også vanskeligt for os lærere at vurdere elevernes praktisk faglige kompetencer, siger hun.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) besøgte torsdag Utterslev Skole i Nordvestkvarteret i København.

Det var i anledning af, at regeringen sammen med Dansk Folkeparti torsdag indgik en aftale om, at folkeskoleelevers praktiske færdigheder også skal indgå i vurderingen af, om en elev er klar til en ungdomsuddannelse.

Alle elever i 8. klasse får en parathedsvurdering, der skal sikre, at de er klar til at starte på en ungdomsuddannelse.

14-årige Lilas Dara er en af eleverne, der går i 8.b på Utterslev Skole. Skolen har et praktisk fokus.

Selv om hun vil i gymnasiet, ser hun flere fordele ved at have et praktisk kriterie i vurderingen.

- Når der er nogle, der er gode til det praktiske, mens andre er mere boglige, er det godt, at man blive bedømt på begge dele, siger hun.

Hvis aftalen bliver en realitet, kan udfordringerne med lærernes evner til at bedømme eleverne imidlertid løses, mener Nina Boertmann.

Det kan blandt andet ske ved at at indføre praktiske fag i udskolingen, som sløjd og på den måde få praktisk orienterede lærere.

Eller arrangere besøg af håndværkere eller andre praksispersoner i skoletiden samt få lave besøg og brobygningsforløb med erhvervsskolerne, hvor der er fokus på folkeskolelevernes praktiske evner.

Undervisningsministeren kan endnu ikke komme oplyse, hvordan den praktiske del af vurderingen bliver, før lovforslaget fremlægges i efteråret.

- Vi skal have en dialog med eksperter om, hvordan det præcis skal fungere, og hvordan det præcis skal gøres, siger hun.