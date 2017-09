Lægers sjusk og fejlbehandlinger går i glemmebogen

Der er nemlig ingen central myndighed, der har et samlet overblik over, hvilke sundhedspersoner der har mange erstatningssager, disciplinærsager og andre klagesager på halsen.

Det kritiserer Kræftens Bekæmpelse, som ønsker både erstatnings- og klageafgørelser samlet i et centralt register hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Vi kan ikke have et system, der beskytter de patient-usikre læger, siger Leif Vestergaard Pedersen, direktør i Kræftens Bekæmpelse, til avisen.

På sygehusene i Viborg og Randers har ti kvinder fået tilkendt erstatning, fordi den samme mammografioverlæge har overset deres brystkræft.

Det viser en gennemgang, som Jyllands-Posten har lavet.

Derudover har Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn udtalt faglig kritik af lægen i mindst fire klagesager. Styrelsen for Patientsikkerhed har desuden givet en patient medhold i en klagesag mod lægen.

Men hverken sygehusene, regionen eller sundhedsmyndighederne har samlet de mange afgørelser og reageret.

Alene i sidste uge modtog Patienterstatningen ni nye erstatningssager fra kvinder, hvis brystkræft lægen mistænkes for at have overset.

Ifølge sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) giver den alvorlige sag fra Viborg anledning til at overveje ændringer.

- Men jeg forventer, at regionerne bliver bedre til at sammenstille de oplysninger, som de allerede råder over, og gribe ind, siger hun.

Patienterstatningen og Lægeforeningen advarer mod at blande erstatnings- og disciplinærsystemet sammen.

Den pågældende læge opsagde selv sin sin stilling på Regionshospitalet i Viborg med virkning fra 31. juli og fratrådte straks, skriver Jyllands-Posten.