Læger vil lægemanglen til livs med ny overenskomstaftale

Den nye treårige overenskomstaftale, som de praktiserende læger har indgået med Danske Regioner, kan være et vendepunkt efter mange år, hvor det har været svært at se lyset for enden at tunnelen.

Aftalen skal sørge for, at der kan lokkes flere læger til de områder af landet, som er ramt af lægemangel.

- Det er selvfølgelig ikke hele løsningen på det, men der er ingen tvivl om, at det er et meget stort skridt for at få skabt noget ro omkring vores del af sundhedssektoren, siger PLO-formanden.

Danske Regioner og PLO har ønsket at skabe mere attraktive vilkår for praktiserende læger i de lægedækningstruede områder.

Det skal ske ved at give bedre adgang til delepraksis, mulighed for at ansætte læger, som er i den sidste del af deres uddannelse, og ved at tilbyde kompensation ved sygdom og barsel til ansatte i en almen praksis.

- Vi håber, at det kan forbedre vores rekrutteringssituation i de steder af landet, hvor det er svært at komme til læge - hvad enten det er i storbyerne eller langt væk fra storbyerne, siger Christian Freitag.

- At der er blevet skabt en fremtidsvision for de praktiserende lægers arbejde vil forhåbentligt komme til at smitte af på patienterne, siger han.

Aftalen indeholder også, at de praktiserende læger på sigt skal stå for hovedparten af behandlingen af KOL- og diabetes type 2-patienter.

Samtidig får de større ansvar for at følge op over for sårbare borgere, efter at de er blevet udskrevet fra hospitalet, mens sygebesøg i borgernes hjem opprioriteres.

Christian Freitag mener, at aftalen sender et signal om, at der skal være mindre kontrol og større tillid til lægernes arbejde.

- Generelt i sundhedsvæsnet har der været en tendens til at detaljekontrollere folks arbejde. Den her aftale gør, at myndighederne træder et lille skridt tilbage.

- Vi er jo blevet læger, fordi vi gerne vil være det og gøre vores arbejde rigtig godt.

Hvis aftalen bliver godkendt, løber den fra 1. januar 2018 til 31. december 2020.