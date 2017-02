Læger og sygeplejersker står ofte i den situation at skulle have en fortrolig samtale med patienter, mens uvedkommende lytter med. Arkiv.

Læger vil have flere enerum på sygehusenes kræftafdelinger

Det er utilfredsstillende, at hver fjerde kræftpatient på de danske sygehuse har oplevet, at deres privatliv er blevet krænket under indlæggelse.

- Vi må nok erkende, at det er et problem. Jeg tror, de fleste læger har oplevet at gå stuegang på en stue med flere senge. Der er begrænsninger for, hvor stort et privatliv den enkelte patient kan have, siger Lægeforeningens formand, Andres Rudkjøbing.

Han kalder det utilfredsstillende både for patienter, sygeplejersker og læger. Men det er op til ledelsen på de enkelte afdelinger at løse problemet, mener han.

- Det er vigtigt at sige, at hvis man ønsker at løse det her problem, er det ikke den enkelte læge, der fra gang til gang skal løse det.

- Det er vigtigt, at ledelsen tager problemstillingen op og får kigget på, hvordan man får indrettet afdelingerne for at komme det her problem i møde, siger Andreas Rudkjøbing.

Ifølge undersøgelsen blandt 744 kræftpatienter er det svært at få overbragt meget personlige oplysninger, mens andre patienter lytter med.

Men det kan også være ubehageligt at overhøre andre patienters fortrolige samtaler.

På flere sygehusafdelinger findes der ikke undersøgelsesrum eller konsultationsrum. Derfor må ledelserne ifølge Lægeforeningen tænke kreativt for at få indretter afdelingerne bedre.

- Det er utilfredsstillede at arbejde på den her måde. Der er ingen læger eller sygeplejersker, der har lyst til at arbejde på den her måde.

- Ofte er det nødløsninger, for man er godt klar over, at der er andre tilhørere, og det er ikke meningen. Fortrolighed og privatliv er helt grundlæggende værdier, som vi for alt i verden ønsker at respektere, siger Andreas Rudkjøbing.