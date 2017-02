En 32-årig sygeplejerske blev sidste sommer idømt livsvarigt fængsel for at have dræbt tre patienter og forsøgt at tage livet af en fjerde på Nykøbing F. Sygehus. Det første dødsfald, som fandt sted i 2012, vil blive behandlet onsdag under ankesagen i Østre Landsret.

Læger skal vidne om mistænkelig patientdød på sygehus

Det drejer sig hovedsageligt om ansatte på Nykøbing F. Sygehus, som skal afgive forklaring omkring det første drab, som den 32-årige sygeplejerske Christina Aistrup Hansen er anklaget for at have begået.

Derudover skal et nyt vidne - en politibetjent - også afgive vidneforklaring.

Ifølge anklagemyndigheden slog sygeplejersken den 72-årige patient Arne Herskov ihjel med en overdosis morfin og en dosis af sovemidlet Stesolid 4. marts 2012.

Dødsfaldet blev dengang opfattet som mistænkeligt.

Af den grund samledes alle sygeplejersker og læger, der havde behandlet ham, for at få klarhed over, hvad der var sket.

De kom sammen frem til, at han måtte have taget morfinen selv. Sådan lød det tirsdag fra et vidne, som dengang var oversygeplejerske på afdelingen.

Politiet gik også ind i sagen, men efterforskningen blev henlagt i 2012.

Tre år senere blev Christina Aistrup Hansen anholdt efter en nattevagt mellem 28. februar og 1. marts 2015.

Hun blev sigtet for at have slået to patienter ihjel og forsøgt at tage livet af en tredje på den vagt. Derefter genoptog man efterforskningen af Arne Herskovs mistænkelige dødsfald tilbage i 2012.

28. januar 2016 besluttede Statsadvokaten i København at rejse tiltale for tre drab og et drabsforsøg, herunder drabet på Arne Herskov.

Den 32-årige sygeplejerske ankede sidste år sin livstidsdom fra byretten. Hun nægter sig skyldig i alle forhold og håber på frifindelse i landsretten.

Ankesagen begyndte i landsretten sidst i januar og er efter to ugers pause fortsat tirsdag i denne uge. Sagen ventes afsluttet i maj eller juni.