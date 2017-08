Læger mister bijob: Politiet sparer millioner på blodprøver

Hospitalslæger har ellers kunnet tjene flere tusinde kroner på at tage blodprøver for politiet, selv om de allerede var på arbejde.

En ny aftale sætter en stopper for, at politiet skal betale tusindvis af kroner til enkelte læger for at tage blodprøver.

Det blev nemlig set som et bijob, hvis politiet kom forbi og skulle have en blodprøve fra eksempelvis en formodet spritbilist.

Men den ordning stopper fra oktober. Der skal politiet afregne med hospitalet og ikke den enkelte læge, som det er tilfældet i dag.

Det skriver DR Nyheder.

Det kommer til at spare politiet for fire millioner kroner om året, og det vækker glæde hos politiet, fortæller koncernstyringsdirektøren hos Rigspolitiet, Thomas Østrup Møller.

- Vi er rigtig glade for at indgå en aftale, hvor vi afregner med hospitalerne, hvad serviceydelsen koster, hverken mere eller mindre, siger han.

Hos regionerne er man også glade for at kunne hjælpe politiet til en fornuftig pris, fortæller formanden for sundhedsudvalget i Danske Regioner, Ulla Astman (S).

- For samfundet er det samlet set en god løsning, at politiet sparer penge. Samtidig synes jeg, det er rigtig godt, at sygehuset får betalingen og ikke den enkelte læge, som i forvejen får løn for at være her, siger hun til DR.

I dag er prisen for at tage blodprøver for politiet vejledende. Nogle læger har derfor gjort det gratis, mens andre læger har forlangt store beløb for blodprøven. Det er det, man med aftalen kommer udenom, fortæller Thomas Østrup Møller:

- Der har været en lidt frisk prissætning. Vi har set fakturaer på 2500 kroner for en blodprøve, og det er for en serviceydelse, der tager cirka et kvarter.

Fra oktober, når aftalen træder i kraft, kommer politiet kun til at skulle betale cirka 100 kroner per blodprøve, hvilket giver en samlet årlig udgift på 400.000 kroner frem for de knap 4,5 millioner kroner, som politiet betaler i dag.