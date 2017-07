Læger i storbyer og Nordjylland får flere patienter

Der er også forskel på, hvor mange patienter lægerne har i de forskellige landsdele. I Nordjylland har lægerne flest patienter, mens de i Region Syddanmark har færrest.

Siden 2009 er der sket størst vækst i antallet af patienter per læge i storbykommunerne og flere nordjyske kommuner.

Formanden for PLO, Christian Freitag, frygter, at det kan få læger til nogle steder at presse flere patienter ind i timen.

- Det kan vi godt være lidt bekymrede over, for i sidste ende er det patienterne, der vil kunne mærke det, siger han.

Det gør patientforening Danske Patienter også.

- Vi frygter, at det går ud over kvaliteten, når man ikke har tilstrækkelig tid til den enkelte patient.

- Det kan betyde længere ventetid, som måske kan få nogen til at droppe at gå til egen læge med symptomer, der kan vise sig at være alvorlige, siger direktør Morten Freil.

Gennem årene har antallet af patienter per læge svinget. Derfor har det ifølge sundhedsøkonom ved Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (Kora) Jakob Kjellberg ikke den store betydning, at antallet de seneste år er steget.

- Det betyder noget, der hvor der er rigtig mange patienter per læge. Tallene dækker over, at nogle læger har over 2000 patienter, siger han.

I debatten om lægemangel har Jyllands-Posten med tal fra Danske Regioner senest kunne berette, at blandt andre læger på Mors i Nordvestjylland i gennemsnittet har 2143 patienter per læge.

Analysen fra PLO peger i samme retning. Antallet af praksis med mere end 2000 patienter per læge er steget fra ni procent til 13 procent.

Løsningen er ifølge sundhedsøkonom Jakob Kjell allerede på vej.

- Initiativerne er lige blevet sat i gang, men der vil gå år, før det får den fulde effekt.

- Man skal lade være med at absorbere speciallæger i almen medicin på sygehusene, og så skal man sørge for at uddanne flere de steder, hvor der er mangel.