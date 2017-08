Læger i oprør over udsigt til brud på it-fortrolighed

Det er helt uacceptabelt, hvis Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste skal have adgang til folks patientjournaler og recepter som led i kampen mod it-kriminalitet.

Han er oprørt over udsigten til, at Center for Cybersikkerhed, som skal sikre offentlige myndigheder og centrale virksomheder mod angreb via nettet, måske kan få udvidet sine beføjelser.

I hvert fald hvis centrets ønsker, der fremgår af en evalueringsrapport, følges af politikerne.

- Det er fuldstændig uacceptabelt, at man lægger op til at kunne tiltage sig adgang til folks fortrolige sundhedsdata. Det er et bærende princip i sundhedsvæsnet, at der er fortrolighed om kontakter, siger lægeformanden.