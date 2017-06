Læger: Sundhedsvæsenet magter ikke patienter med flere sygdomme

Det mener et flertal af landets læger, viser en ny undersøgelse udført af Gallup for Lægeforeningen.

Undersøgelsen er foretaget blandt 670 repræsentativt udvalgte læger.

Her har 64 procent af de adspurgte erklæret sig enten "enig" eller "delvist enig" i, at "sundhedsvæsenet i dag generelt mangler velkvalificerede tilbud til patienter med multisygdom".

Derfor er der brug for bedre samarbejde i sundhedsvæsnet. Det mener formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing.

- Der er simpelthen behov for, at vi bliver langt bedre til at behandle patientens samlede situation, og at vi prøver at tænke samlet, så vi sammen kan løse patientens problemer, siger han.

Antallet af multisyge patienter vokser. Ifølge patientforeningen Danske Patienter lider 1,2 millioner af mere end én kronisk sygdom.

- Der er rigtig mange patienter, som både går til behandling på hospitalet og ved deres egen læge, men som samtidig får hjælp i det kommunale. Her skal vi have løftet samarbejdet gevaldigt, siger Andreas Rudkjøbing.

Lægeformanden peger på, at lægerne i fremtiden skal tænke mere på tværs og inddrage patienten i højere grad.

Patientinddragelse kan være en god idé. Men det kan ikke stå alene. Det mener Annette Wandel, der er vicedirektør i Danske Patienter.

Hun understreger, at der er behov for en patientansvarlig læge, som følger patienten og koordinerer behandlingen.

- Kombinationen af inddragelse og den patientansvarlige læge, hvor der er én, der har ansvaret for at binde et forløb sammen, er et meget stærkt redskab til at skabe god kvalitet i forløbet, siger Annette Wandel.

Mennesker med multisygdom snubler i det danske sundhedsvæsen, der er organiseret i siloer, påpeger hun.

- Vi mangler bindeleddet mellem dem, siger Annette Wandel.

- Overordnet skal man tænke sundhedsvæsnet, så specialerne i højere grad kommer til patienterne, i stedet for at patienterne skal løbe spidsrod imellem dem.