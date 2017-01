Læger: Styrelses manglende advarsler truer patientsikkerhed

Lægeformand er dybt forundret og skuffet over, at i alt 62 afgørelser i tilsynssager ikke er sendt videre.

Sådan lyder det fra Lægeforeningen, efter at Styrelsen for Patientsikkerhed ifølge nyhedsmagasinet Dagens Medicin ikke har sendt afgørelser i 62 tilsynssager videre til vores nordiske naboer.

Det kan være nogle af konsekvenserne, når læger, som ifølge danske myndigheder ikke kan varetage deres arbejde forsvarligt, får lov til at arbejde videre i et andet land.

- Det er simpelthen så vigtigt, at det nordiske samarbejde fungerer.

- Vi har ikke nogen sprogbarriere, og det vil sige, at lægerne i princippet nærmest fra den ene til den anden dag kan skifte arbejdsland, siger formand Andreas Rudkjøbing.

Der er tale om 17 autorisationsfratagelser, 18 faglige påbud, 26 skærpede tilsyn og én virksomhedsindskrænkning fra august 2015 og frem til november 2016.

Fejlen blev først opdaget, da Helsetilsynet i Norge henvendte sig til den danske styrelse.

Lægeformanden er "dybt forundret og skuffet over" sagen.

- Der har været så stort et fokus på, at det nordiske samarbejde fungerer, så vi kan sætte en stopper for, at læger og andre sundhedspersoner krydser grænserne og fortsætter med at skade patienterne, siger Andreas Rudkjøbing.