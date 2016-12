Lægeforeningen mener, at det er en dårlig idé at fjerne krav om lægeerklæring til bilister over 75 år. Arkivfoto.

Læger: Farligt at droppe lægeerklæring til ældre bilister

Forslag om at fjerne krav om lægeerklæring til bilister over 75 år er en dårlig idé, mener Lægeforeningen.

Dansk Folkeparti har foreslået at afskaffe kravet om, at ældre bilister skal have en lægeerklæring for at fortsætte med at køre bil.

Men det er for farligt at gøre det til et frivilligt valg at få tjekket køreevnerne, mener Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens attestudvalg.