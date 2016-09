Lægemangel sender Falck i lægekitlen i sydvestjysk by

Falck skal drive sydjysk lægeklinik, fordi det har vist sig umuligt at skaffe læger til at stå for klinikken.

Baggrunden er, at det ikke har kunnet lade sig gøre at skaffe praktiserende læger til at overtage klinikken permanent.

- Vi ser, at det flere steder er vanskeligt at finde yngre læger, der vil tage over, når de ældre praktiserende læger går på pension, siger afdelingschef Frank Ingemann Jensen, Region Syddanmark.

Det er første, men formentlig ikke sidste gang, at regionen sender driften af en lægeklinik i udbud.

Ifølge Frank Ingemann Jensen arbejder regionen på at sende driften af en lægeklinik i Hjerting ved Esbjerg i udbud.

Desuden er man på vej med et udbud af lægeklinikken på Ærø.

Senior Vice President Thomas Helt fra Falck Healthcare oplyser, at klinikken i Ølgod bliver den niende af slagsen, som virksomheden får ansvaret for.

I forvejen driver Falck seks lægeklinikker i Region Nordjylland og to i Region Midtjylland.

Han fortæller, at Falck ikke har problemer med at skaffe læger til klinikkerne.

Det skyldes ifølge Thomas Helt, at flere læger gerne vil lade sig ansætte frem for selv at stå med ansvaret for at drive en klinik.

- For mig er det ikke en bekymring at skaffe læger. Læger vil gerne arbejde i en anden konstruktion end den, de har mulighed for i en klassisk praksis, siger Thomas Helt.

- Vi giver mulighed for, at de er i et ansættelsesforhold, hvor de kan lægge stetoskopet og gå hjem, når klokken er 15 eller 16.

- Det er der læger - både yngre og ældre - der gerne vil byde ind på, fordi de synes, det er en fleksibel og rar måde at arbejde på frem for at skulle stå for både husleje, vedligehold og indkøb, siger Thomas Helt.

Falck overtager driften af lægeklinikken i Ølgod 1. oktober. Aftalen med regionen rækker fire år frem.