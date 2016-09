Lægemangel er ikke længere kun et udkantsproblem

Praktiserende Lægers Organisation har for Jyllands-Posten lavet en undersøgelse, som viser, at man i Randers har fem ubesatte såkaldte ydernumre, mens tallet for henholdsvis Esbjerg og Aalborg er fem og seks.

Men nu viser det sig også, at selv større byer har problemer med at fylde hullerne efter de læger, der stopper.

Det har længe været vanskeligt for mindre bysamfund at tiltrække praktiserende læger, når der bliver en plads ledig.

- Det er en ond spiral, der sættes i gang, når der mangler læger. De øvrige læger i byen får mere travlt, og det bliver sværere for patienterne at få en tid hos lægen, og udsigten til en praksis med mange patienter og aldrende kolleger får de unge læger til at holde sig væk, siger Bruno Bundgaard Madsen, der er formand for de praktiserende læger i Randers.

Undersøgelsen viser, at der også i hovedstaden er mangel på læger, særligt i udsatte boligområder.

I Esbjerg og Aalborg har man indtil videre løst problemet ved at oprette regionsklinikker, så alle har en mulighed for at komme til lægen.