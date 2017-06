Lægeforening: Ny akutuddannelse løser ikke alle problemer

Blandt andet i forhold til at få "designet uddannelsen", lyder det fra Mads Skipper, formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og forskning.

- Der, hvor jeg ser en udfordring, er at få afklaret snitfladerne til andre specialer - i forhold til hvilket niveau akutlæger skal have, og hvornår de andre speciallæger skal involveres og deltage i den akutte behandling, siger han.

Derudover er der stadig en fortsat udfordring med de 21 akutmodtagelser af forskellige karakter rundt omkring i landet, mener formanden.

- Der skal vi ikke tro, at nu, hvor der er kommet et akutmedicin-speciale, så er alle organisatoriske og ledelsesmæssige problemer løst.

- Der er stadigvæk behov for fokus på akutmodtagelserne. Det noterer jeg mig også, at sundhedsministeren har peget på, siger Mads Skipper.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) meddelte mandag, at der bliver oprettet en speciallægeuddannelse i akutmedicin.

Det er i dag svært at få fat i tilstrækkeligt mange speciallæger, der kan tilse patienter med en akut opstået sygdom eller skade.

Læger, der tager speciale i akutmedicin, bliver dermed mere generalister, der kan håndtere størstedelen af akutte patienter selv eller sende dem korrekt videre på sygehuset.

Hvorvidt der skulle oprettes en uddannelse i akutmedicin, har været diskuteret i mange omgange gennem de seneste år.

Mads Skipper fortæller, at Lægeforeningen derfor også er tilfreds med, at der nu er kommet en afklaring på spørgsmålet dog med et forbehold:

- At lægestanden er splittet i forhold til, at nogen ser det som en rigtig god løsning for de danske akutmodtagelser, hvorimod andre ser, at der var andre ting, der skulle til, siger han.

Ministerens beslutning om at oprette den nye uddannelse er sket på baggrund af en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen.

Det nye speciale forventer Sundhedsstyrelsen at godkende omkring årsskiftet.