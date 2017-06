Læge tager sigtelse for aktiv dødshjælp med ro

- Det er ikke andet, end man kunne forvente. Det eneste, der undrer mig er, at de har været så længe om det, siger Svend Lings til Ritzau.

Den pensionerede læge Svend Lings tager det med ophøjet ro, at to betjente fra Fyns Politi torsdag bankede på i hans hjem i Kværndrup med en sigtelse, om at han har hjulpet syge mennesker med at begå selvmord

Den 75-årige læge har ventet på politiet, siden han i februar stod frem i TV2 og fortalte, hvordan han har udstedt større mængder sovemedicin til patienter, som har brugt det til at tage sig af dage.

- Så sådan måtte det jo gå. Jeg har klart overtrådt loven, og så reagerer systemet på det, siger Lings.

Spørgsmål: Hvad tænker du, om udsigten til at blive straffet for det, du har gjort?

- Det betyder ikke noget særligt for mig. Den smule, jeg kommer ud for, regner jeg ikke for noget i forhold til de patienter, der ligger og lider i en uendelighed.

Spørgsmål: Hvorfor har du gjort det?

- Jeg har set så mange mennesker ligge og lide, og nu må der altså gøres noget. Samfundet har jo midlerne, så det er kun et spørgsmål om vilje.

- Jeg føler mig moralsk forpligtet, siger Svend Lings.

Spørgsmål: Ville du gøre det igen?

- Hvis jeg havde haft medicinen, ville jeg, ja. Men politiet har jo taget det hele. De har oven i købet også taget den dosis, jeg havde til mig selv.

Spørgsmål: Til dig selv?

- Jeg havde en dosis stående til mig selv, hvis jeg nu selv skulle blive syg. Men den tog de også.

Ud over medicinen tog politiet ifølge Svend Lings også hans mobiltelefon, hans computer og et ringbind med papirer, der relaterer sig til hans medlemskab af Foreningen af Læger for Aktiv Dødshjælp.

Betjentene oplyste ifølge Svend Lings ikke, hvor mange forhold af aktiv dødshjælp, han er sigtet for, og han vil heller ikke selv fortælle, hvor mange patienter, han har hjulpet med at dø.

- Det vil jeg ikke ind på.

Han er sigtet efter paragraf 240 i straffeloven, der kan give op til tre års fængsel.