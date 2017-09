Ladt pistol i København giver fængsling af 28-årig

I et buskads fandt politiet den halvautomatiske pistol med et isat magasin om eftermiddagen 29. juni.

Godt to en halv måned efter fundet af en ladt pistol i København er en mistænkt lørdag blevet varetægtsfængslet i sagen.

Tidligere i denne uge blev en 28-årig mand så anholdt og sigtet i sagen, men i et grundlovsforhør onsdag mente en dommer i Københavns Byret, at mistanken ikke var stærk nok til varetægtsfængsling.

I retsmødet nægtede den sigtede sig skyldig og ønskede i øvrigt ikke at besvare spørgsmål. Det endte med, at dommeren besluttede at opretholde anholdelsen i tre døgn.

I de seneste dage har politiet tilsyneladende skaffet nye belastende oplysninger om den 28-årige. I hvert fald har byretten i et nyt retsmøde lørdag besluttet at varetægtsfængsle ham frem til 9. oktober.

Hvis manden senere tiltales og findes skyldig, står han til en straf på mindst to års fængsel. Det er nemlig minimumsstraffen for at besidde skydevåben på offentligt sted.