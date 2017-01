Lårben fundet på Helgenæs er formentlig fra stenalderen

Her stak et par menneskeknogler nemlig ud fra en skrænt.

Et par ekstremt velbevarede knogler, der højst sandsynligt er meget gamle og formentlig fra stenalderen.

- Knoglerne ligger dybt begravet under et lag af rullesten på halvanden meter, siger arkæologen fra Museum Østjylland.

- Stenlaget er formentlig skabt af stenalderhavet, der var tre-fire meter højere end nutidens hav.

Knoglerne blev mandag fundet af en ung kvinde, der gik tur med sin hund. Det fik hende til at ringe til politiet.

Findestedet ligger meget tæt på vandet, og knoglerne er efter alt at dømme kommet til syne, fordi vandet langsomt spiser kysten.

Tirsdag rykkede arkæologer ud til fundet og tog det ene af lårbenene med hjem, fordi det sad løst. Det andet stikker imidlertid stadig ud fra skrænten.

Knoglerne er formentlig så velbevarede, fordi de har været beskyttet af stenene, og fordi der er et højt kalkindhold i det dækkende lag.

Nu skal arkæologer i gang med gravearbejdet for at finde ud af, om der er mere at komme efter ved findestedet.

- Vi håber, at der er en chance for, at resten af skelettet ligger inde i skrænten. Vi skal se, om det er en begravelse med gravgaver, siger Esben Kannegaard.

Finder arkæologerne gravgaver, kan det ifølge museumsinspektøren blive nemmere at fastslå, hvornår knoglerne er fra.

Fundet af de formodentligt gamle knogler skal bruges som endnu en brik i puslespillet om livet i stenalderen.

- Det er et spørgsmål, om det er fra yngre eller ældre stenalder og sådan. Hvis der er gravgaver, får vi endnu et billede af en person med det udstyr, der er lagt ved personen, siger arkæologen.