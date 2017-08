LTF-leder fængslet for trusler mod politimand

LTF-bandeleder Shuaib Khan er anholdt og sigtet for trusler mod en politimand. Lørdag er han blevet fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret. Her har dommer Kari Sørensen valgt at varetægtsfængsle Khan.

Anklager Louise Nielsen læser i retten sigtelsen op. Den går på, at Khan om aftenen den 31. juli på Blågårds Plads på Nørrebro, skulle have truet en politimand.

Truslerne skulle være fremsat i forbindelse med, at politiet visiterede en række medlemmer af banden Loyal to Familia - der ofte blot omtales LTF.

Khan indrømmer i retsmødet, at han er medlem af LTF. Han ønsker dog ikke at svare på spørgsmålet om, hvorvidt han har en ledende rolle i banden.

Han nægter sig skyldig.

- Jeg kan ikke forstå, hvorfor han ikke har anholdt mig med det samme, hvis han mener, at jeg har truet ham, siger Shuaib Khan i retten.

Flere politifolk har efterfølgende forklaret, hvad der skulle være blevet sagt til den forurettede betjent. Der var tale om ytringer i stil med: "Det kan godt være, at du kan huske vores ansigter, men vi kan også huske dig."

Anklager Louise Nielsen er ikke i tvivl om, hvad den slags skal takseres til.

- Når man som jurist sidder og vurderer det her, så er man ikke tvivl om, at der er tale om trusler efter straffelovens paragraf 119, lyder fra anklageren.

Og Kari Sørensen er enig.

- Som situationen er, hvor I står rigtig mange medlemmer af LTF, hvor du siger de her ting, som er rettet mod en bestemt betjent, så mener jeg, at der er tale om trusler om vold, lyder et fra dommeren.

Advokat Michael Juul Eriksen er forsvarer for Shuaib Khan, og han har protesteret mod fængslingen.

- Hvis det ikke lige var Shuaib Khan, der sad her, så havde man aldrig fremstillet nogen under de her forhold, lyder det fra Juul Eriksen.

Shuaib Khan skal foreløbig sidde fængslet frem til 29. august. Han overvejer, om han vil kære kendelsen til Østre Landsret.