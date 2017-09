LO-formand til DF: Fald ikke for Løkkes skattelettelser

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udviser en imponerende kreativitet i sine bestræbelser på at indfri sine ambitioner om at sætte skatten ned.

Og selvom det er socialdemokrater, hun taler til, så sender LO-formanden en hilsen til Dansk Folkepartis medlemmer, der samtidig holder årsmøde i Herning.

- Når vi ikke vil have lettelser af topskatten, hvad så med lettelser af skatten i toppen, lyder Risgaards udlægning af regeringens skatteudspil.

- Ja ja, Lars Løkke. Det er altså det samme. Mindre skat, mindre velfærd. Men den falder I ikke for. Og det håber vi heller ikke, at de gør i Dansk Folkeparti, siger hun.

LO er ikke som sådan imod skattelettelser, understreger hun. Men næsten som et ekko af Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, forklarer hun, at hendes medlemmer hellere vil have velfærd.

- Fagbevægelsens medlemmer vil gerne have flere penge i lommerne. Men de vil hellere have, at deres ældre har det godt på plejehjemmene.

- Vi har ikke noget imod, at det bliver billigere at få gjort rent derhjemme. Men vi vil hellere have, at der bliver gjort rent på sygehusene, siger Lizette Risgaard.