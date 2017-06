LA vil sænke bilafgift for tredje gang i denne valgperiode

Det siger Liberal Alliances finansordfører, Joachim B. Olsen, der forventer, at bilafgiften sættes ned igen inden for de næste to år, hvor denne valgperiode slutter.

Det skriver Børsen.

- Jeg ser gode muligheder for, at vi i løbet af den her valgperiode får sænket bilafgifterne igen, siger han.

Hvorvidt det vil ske i forbindelse med næste omgang finanslovsforhandlinger, ønsker Joachim B. Olsen ikke at spekulere i.

- Ud over den politiske forhandling, så er der det særlige ved bilafgifterne, at man ikke skal gå og sige, hvornår den bliver sænket. Det har jo en betydning for det marked, som er derude, siger LA-ordføreren.

De sidste to år er registreringsafgiften på biler blevet sat ned i forbindelse med efterårets finanslovsforhandlinger.

For to år siden blev afgiftsprocenten sat ned fra 180 til 150 procent af bilens værdi over 82.800 kroner. Værdien under beskattes med 105 procent.

I forbindelse med sidste års finanslov blev bilafgiften sat ned på en anden måde. Den blev der ikke pillet ved procenterne. Til gengæld blev bilkøberne først ramt af den høje procentsats, når bilens værdi oversteg 106.600 kroner.