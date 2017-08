LA vil give flest mulige danskere størst mulige skattelettelser

Hvor kampen for lettelse af topskat frem til for nylig var LA's altoverskyggende krav, vil man nu fokusere på nogle af de andre mærkesager, forklarede han.

Det er lavere skat i bunden, lavere registreringsafgift og lavere licens.

- Vi er meget ærgerlige over, at vi allerede nu kan konstatere, at et flertal i Folketinget har det som ultimativt krav ikke at rykke ved topskatten, siger Samuelsen.

- Det bliver Liberal Alliances mål at sikre størst mulige skattelettelser til flest mulige danskere. Det vil også afspejle sig i det udspil, der snart kommer fra regeringen, siger Anders Samuelsen.

- Danmark skal være mere velhavende med ressourcer til at gøre de rigtige ting: Herunder at tage vare om de svageste. Vi skal være et omsorgsfuldt land.

- Privat velfærd er i Liberal Alliances øjne også velfærd, siger Anders Samuelsen.

- Borgernes rettigheder og trivsel er vigtigere end ønsket om at optimere systemet.

Liberal Alliance har tidligere haft som ultimativt krav, at topskatten skulle sænkes fra 15 til 10 procent. Det mener partiet stadig, at den skal. Faktisk vil LA helst helt af med topskatten.

Men partiet har erkendt, at der ikke er flertal i Folketinget for det forslag. Cirka en halv million danskere betaler topskat, der er en ekstra skat på indkomster over 479.600 kroner.