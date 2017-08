LA vender V-borgmester ryggen kort før kommunalvalg

- Vi kan aldrig pege på ham efter et valg, siger han til Altinget.

- Det er sjældent, man oplever, at en borgmester i så høj grad modarbejder det flertal, der har hængt borgmesterkæden om halsen på ham.

EU ville skyde 17 millioner kroner i busprojektet, hvis Slagelse selv finansierede 47 millioner kroner i såkaldt matchfunding.

Men i en offentliggjort lydoptagelse fra et møde bad den nu tidligere kommunaldirektør et konsulentfirma om at undersøge muligheden for at udsætte fristen for kommunens matchfunding eller "lægge hele lortet ned".

Argumentet lød, at sandsynligheden for at finde de nødvendige midler var for lille. Men byrådet havde kort forinden besluttet at fortsætte med projektet.

Villum Christensen kan ikke se, hvilken interesse kommunaldirektøren selv skulle have haft i at lukke projektet. Derfor mener han, at pilen peger mod borgmesteren.

Kommunernes Landsforening, KL, har efter ønske fra byrådet i Slagelse udarbejdet en 120 sider lang rapport om sagens forløb. Rapporten frikender Stén Knuth for magtmisbrug.

Samtidig fastslår rapporten, at kommunen var i sin gode ret til at bede konsulentfirmaet undersøge muligheden for at udsætte eller lukke projektet, fordi udsigterne til at finde matchfunding var for små.

Villum Christensen håber, at Slagelse efter kommunalvalget 21. november fortsat har en borgerlig borgmester. Men hvis Venstre fastholder Stén Knuth som borgmesterkandidat, bliver det uden LA's støtte.

Derfor afviser Villum Christensen heller ikke at pege på Socialdemokratiets borgmesterkandidat, tidligere folketingsmedlem John Dyrby Paulsen.