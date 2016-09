LA overtager post som statsrevisor fra De Konservative

Skiftet var ventet, da Liberal Alliance og De Konservative op til udnævnelsen af Statsrevisorerne for to år siden aftalte at dele posten og udskifte halvvejs gennem den fireårige periode.

- Det bliver spændende for os som nyt parti.

- Jeg tror, jeg kommer til at bidrage med det perspektiv, at vi jo i hvert fald ikke er et parti, der har siddet på magten længe, siger Simon Emil Ammitzbøll om sin nye post, som han officielt tiltræder 1. oktober.

Simon Emil Ammitzbøll har været medlem af Folketinget siden 2005. Han er formand for Liberal Alliances folketingsgruppe, politisk ordfører og grundlovsordfører.

Den 38-årige folketingspolitiker er udpeget for den resterende del af Statsrevisorernes valgperiode frem til 30. september 2018.

- Jeg håber, at det kan give nogle andre perspektiver på diskussionerne, når man skal diskutere brugen af penge, og om Folketinget får de rette oplysninger, siger Ammitzbøll, der før sommerferien afgav sine ordførerskaber på rets- og integrationsområdet.

Som statsrevisor skal han de næste to år være med til at overvåge, om skatteborgernes penge bruges, som Folketinget har besluttet, og at forvaltningen er så effektiv som mulig.

En verserende sag, som fylder hos Statsrevisorerne, drejer sig om statens delvise salg af Dong Energy. I august bad Statsrevisorerne om et notat af sagen fra Rigsrevisionen. Hvordan Simon Emil Ammitzbøll forholder sig til sagen, vil han ikke kommentere:

- Jeg synes, at jeg lige skal have tid til at sætte mig ind i arbejdet, indtil jeg begynder 1. oktober. Det vil være lige voldsomt nok at kaste mig ud i at sige, hvad der skal ske allerede nu.

De nuværende seks statsrevisorer tæller Peder Larsen (SF), der med højest anciennitet er formand, næstformand Henrik Thorup (DF), Klaus Frandsen (R), Lennart Damsbo-Andersen (S), Søren Gade (V) og altså Simon Emil Ammitzbøll.