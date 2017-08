LA om øgede muskler til hackerenhed: Meget vidtgående tanker

Mange af de tanker, der luftes i en rapport om øgede beføjelser til Center for Cybersikkerhed, er for vidtgående, set med regeringspartiet Liberal Alliances øjne.

- Når man giver myndigheder adgang til en vis form for overvågning, er det vigtigt, at det tjener et legitimt formål.

- Det er ikke et legitimt formål, at myndighederne synes, det er rart at have oplysninger om os alle sammen, fordi det gør deres arbejde lettere.

Hendes reaktion kommer, efter at en evalueringsrapport om Center for Cybersikkerhed har påpeget, at lovgivningen på en række områder "begrænser CFCS' muligheder for at yde en optimal indsats."

I rapporten luftes flere forslag, der vil styrke CFCS. Forsvarsministeriet understreger dog, at der endnu ikke er taget stilling til, om loven skal ændres.

Men det vækker på forhånd bekymring hos flere politikere og eksperter, at nogle af forslagene, hvis de gennemføres, blandt andet vil kunne betyde, at centret får adgang til borgeres private sundhedsdata.

Christina Egelund afviser ikke, at CFCS skal have nye redskaber. Men LA vil stå vagt om privatlivets fred, gør hun klart.