LA og EL revser politiet for at gemme nummerplade-data

Det slår både Enhedslisten og Liberal Alliance fast, efter at Information har kunnet fortælle, at Rigspolitiet gemmer oplysninger fra nummerpladeskannere i en måned.

- Jo større datamængde, der ophobes, jo mere sårbare er vi i forhold til hackerangreb, siger Liberal Alliances retsordfører, Christina Egelund.

- Men det er en balancegang, for når man indsamler data, kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at indsamle bredt. Men politiet skal ikke i lang tid beholde data om almindelige borgere, som ikke har gjort andet end at køre en tur i deres bil, siger hun.

Søren Egge Rasmussen, Enhedslistens fungerende politiske ordfører, kalder det skandaløst, at politiet udfører "masseovervågning".

- Vi skal ikke have et overvågningssamfund, hvor politiet ved, at vi har været ved badestranden i forgårs. Det skal redskabet ikke bruges til. Det er helt urimeligt, at politiet skal gemme den data, siger han.

Ifølge lovgivningen bør oplysningerne fra nummerpladeskannerne kun kunne gemmes i 24 timer, hvis bilen ikke for eksempel mangler forsikring, syn, er efterlyst internationalt eller stjålet.

I praksis gemmes oplysningerne i 30 dage, bekræfter Rigspolitiet over for Information.

Det gælder også, selv om bilisterne ikke er mistænkt for nogen lovovertrædelser.

Datatilsynet slog i 2015 fast, at en opbevaring af oplysningerne i 30 dage "kun under visse omstændigheder vil kunne ske inden for rammerne af persondataloven".

Eksperter vurderer derfor i Information, at det kan være på kant med loven, at dataene bliver gemt i 30 dage.

I en skriftelig kommentar til Ritzau udtaler Rigspolitiet, at dataene bliver gemt i 30 dage som et led i en målrettet politiindsats.

Det er vurderingen, at de gør gavn i indsatser mod bandekriminalitet, indbrudskriminalitet, menneskehandel og narkotikakriminalitet.

Det siger sekretariatsleder Bine Edeltoft, Rigspolitiet:

- Vi bruger kun oplysningerne, når vi har en helt specifik grund til det - eksempelvis i forbindelse med opklaring af rocker- og banderelateret kriminalitet samt organiseret indbrudskriminalitet - og her er det et stærkt værktøj for politiet.

Samtidig forsikrer Rigspolitiet om, at oplysningerne fra de stationære kameraer opbevares tilstrækkeligt sikkert.