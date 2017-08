LA-lokalformænd presser Anders Samuelsen på topskatten

Hvis regeringen ikke har et topskatte-forslag med i sit udspil, vil det være et "utvetydigt" nederlag for Liberal Alliance, mener lokalformand Mia Due Christensen fra Fredensborg.

Selv om der ikke er politisk flertal for at pille ved topskatten, skal regeringens kommende skatteudspil alligevel forsøge på det. Det siger en række af Liberal Alliances lokalformænd til DR.

- Der skal klart stå i regeringens udspil, at færre skal betale topskat. Selvfølgelig. Sker det ikke, vil jeg blive meget skuffet. Ellers har vi jo givet op, siger hun til DR.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl har i denne uge endnu engang gentaget, at tiden ikke er til at sænke skatten for de danskere, der tjener mest.

Men den manglende politiske opbakning bør ikke få LA-toppen og regeringen til at droppe forslaget, mener lokalformand i Egedal Tommy Højegaard (LA):

- Det vil være en skuffelse, hvis man bøjer sig for forhånd. Vi skal ikke lægge et kompromis frem på forhånd, for så har man jo tabt på forhånd, siger han til DR.

Selv om DF siger nej, kan regeringen "jo godt promovere vores politik", lyder det ligeledes fra lokalformand Rune Hjortkjær Meldgaard (LA) fra Aarhus.

Partileder Anders Samuelsen (LA) gjorde for et år siden lavere topskat til et ultimativt krav til Venstre-regeringen.

Som bekendt blev kravet vekslet til en plads i trekløverregeringen, som i sit regeringsgrundlag skrev, at den "til brug for forhandlingerne om Jobreform II vil fremlægge forslag, der markant mindsker antallet af danskere, der betaler topskat".

Samuelsen ønsker ikke at kommentere lokalformændenes udtalelser, men henviser DR til politisk ordfører Christina Egelund (LA). Hun vil ikke love, at regeringsudspillet vil byde på et topskatte-forslag. Men til DR siger hun:

- Liberal Alliances skattepolitik er klar: Vi synes alle skatter og afgifter i det her land er for høje, og at de skal sættes ned.

DR har talt med flere lokalformænd, der kræver topskatten på forhandlingsbordet, samt andre, der ikke ønsker at kommentere spørgsmålet.