LA-leder om DF-kritik: Thyra og Ole Birk passer deres job

Men udenrigsminister og LA-leder Anders Samuelsen har ikke tænkt sig at gå ind i sagen.

- Jeg har ikke nogen kommentar til det, siger han på vej ud fra et møde i Udenrigspolitisk Nævn på Christiansborg.

- De arbejder jo - de passer deres arbejde og har travlt, tilføjer Samuelsen alligevel på vej væk fra journalister og kameraer.

Det er DF's transportordfører, Kim Christiansen, der i et interview med DR har langet ud efter transportministeren, som han blandt andet kalder "arrogant".

Uenighederne mellem Kim Christiansen og Ole Birk Olesen kom til udtryk for rullende kameraer tidligere på måneden, da de fremlagde den nye taxalov på et fælles pressemøde.

Ministeren kaldte aftalen for en åbning for kørselstjenesten Uber på det danske marked. Kim Christiansen stod lige ved siden af Ole Birk Olesen, rystede på hovedet, og kaldte taxaloven for "dødsstødet for Uber".

Kritikken af Thyra Frank har været ledt an af ældreordfører Jeppe Jakobsen (DF).

Sammen med Socialdemokratiet kræver Dansk Folkeparti, at Thyra Frank tager skarp afstand fra praksis på plejehjemmet Lotte, hvor ministeren som forstander kopierede arbejdspladsvurderinger fra et andet plejehjem.

DF's gruppeformand, Peter Skaarup, har udtalt, at de to DF-ordførere passer deres arbejde, og at DF-toppen bakker op om kritikken af de to LA-ministre.