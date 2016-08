LA-leder Samuelsen fastholder krav til topskattelettelse

Forud for et pressemøde var det ventet, at Liberal Alliance ville nikke ja eller nej til den model for topskattelettelser, som regeringen har fremlagt i sin 2025-plan.

I stedet fastholder han, at fem procentpoints topskattelettelse er en "rød linje" for Liberal Alliance forud for de kommende 2025-forhandlinger.

- Vi har samme position. Der er ingen vaklen i geledderne. Vi har brugt tiden på at strikke vores bud på en 2025-plan sammen.

- Mange spørger, hvorfor vi holder fast i topskat. For os er det værdipolitik. Der er kommet en retorik, der hedder skattelettelser eller velfærd. Og at man tager fra de fattigste og giver til de rigeste. Det er fuldstændig forkert, siger han.

Partiet bruger i stedet pressemødet på at fremlægge dets egen plan ved navn "Mere ambitiøst, mere enkelt".

Der er dermed intet ændret i den position, som partiet hidtil har haft. Der er fortsat krav på fem procentpoint forud for forhandlingerne om 2025-planen, hvor de første sættemøder er fredag.

- Hvis ikke vi får en lettelse på fem procentpoint, så er vi ikke støtteparti for denne regering længere. Så er den væltet, siger Anders Samuelsen.

Selv ser han dog gerne en halvering af topskatten til 7,5 procent.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) foreslog tirsdag at lette skatten for personer med de laveste lønninger.

Desuden vil regeringen lette topskatten fem procentpoint for indkomster over den nuværende topskattegrænse på cirka 470.000 kroner, men under en million kroner.

Den model godkender Anders Samuelsen dog ikke.

- I bund og grund er dette en opfordring til Lars Løkke om at danne en flertalsregering, tilføjer han.