LA: Vores ærlighed er årsag til at vælgerne bliver

- Når vi ikke bliver ramt af hverken medlemsflugt eller vælgerflugt, så er det fordi, vi har været helt ærlige om baggrunden for at vi trækker topskatten ud af efterårets forhandlinger.

- Vi har sagt, at der ganske enkelt ikke er parlamentarisk flertal for at ændre på topskatten. Det kan vores vælgere godt både se og forstå, siger hun.

Udmeldingen kommer, efter at partiet har set de første meningsmålinger efter beslutningen om at opgive topskatten. De viser, at Liberal Alliance holder på vælgerne trods tilbagetoget på topskatten.

I Ritzau Index, som er et vægtet gennemsnit af seks meningsmålinger, står Liberal Alliance til 6,7 procent af stemmerne mod 7,5 ved valget i 2015.

Voxmeter har desuden lavet en særlig webmåling for Ritzau blandt 247 vælgere, som stemte på LA ved sidste valg. Her svarer seks ud af ti LA-vælgere, nej til at partiet har svigtet ved at opgive topskatten.

Tre ud af ti mener, at partiet har svigtet.

Spørgsmål: I har stillet kravet meget hårdt op og truet med valg. Er det ikke med til at skabe en forventning om, at I så leverer?

- Vælgerne kan se et parti, som har kæmpet benhårdt for at få det her igennem. Også med metoder, som er bedømt til at være lidt uortodokse.

- Det står også helt klar for dem, at der ikke er flertal. Både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har været meget tydelige omkring, at de ikke vil sænke topskatten.

- På den baggrund er det en fuldstændig rationel konklusion, at vælgerne ikke laster det parti, som har kæmpet for lavere topskat.

Spørgsmål: Men det er stadig mere end hver tredje i målingen, som mener, at I har fejlet som regeringsparti?

- Jeg tror, det er udtryk for, at en del af vores vælgere selvfølgelig havde håbet på, at vi var kommet igennem med at sænke topskatten.

- Det håbede vi også, men vi må bare konstatere, at der ikke er flertal.

Spørgsmål: Mere end seks ud af ti siger i målingen, at I bør stoppe med at komme med ultimative krav og trusler om at vælte regeringen. Er det sidste gang, vi ser Liberal Alliance gøre det?

- Vi er lige nu i en situation, hvor vi ikke har nogen ultimative krav, så der ligger vi meget godt i tråd med vores vælgere.

- Om vi om 10 eller 15 år igen kommer i en situation, hvor det er et værktøj, vi vil bruge, kan jeg ikke spå om. Men jeg kan sige, at for nu og i den nærmeste fremtid er det ikke noget, vi gør.

Spørgsmål: Var det en fejl, at I meldte ud, så hårdt som i gjorde sidste år?

- Nej, det mener jeg ikke. Det har bragt os rigtig langt. Det er eksempelvis bragt os i regering. Så det var ikke en fejl.

- Har forløbet været kønt hele vejen? Nej, det har det ikke, men politik handler også om at nedprioritere sin forfængelighed for at kæmpe for de politiske sager, som vælgerne har bedt os om, siger Christina Egelund.