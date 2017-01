Send til din ven. X Artiklen: LA: Ingen fornuft i kun at give 1000 udlændinge dansk pas Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

LA: Ingen fornuft i kun at give 1000 udlændinge dansk pas

Liberal Alliance lægger afstand til DF-forslag om at sætte loft over, hvor mange der kan få dansk pas per år.

Danmark - 31. januar 2017 kl. 09:54 Af Ritzau

Liberal Alliance (LA) er uenig med Dansk Folkeparti i, at højst 1000 udlændinge hvert år skal kunne få tildelt dansk statsborgerskab. Det siger LA's indfødsretsordfører, Laura Lindahl. - Det giver ikke mening at sætte et loft over antallet af tildelte statsborgerskaber. Vi kan nemt stå i den situation, at vi må afslå ansøger nummer 1001, som lever op til alle kravene, men desværre søgte lidt senere end de andre. Det er uholdbart, siger Laura Lindahl.

Dansk Folkeparti begrænser i sit beslutningsforslag tildeling af indfødsret, så højst 1000 udlændinge hvert år tildeles det rødbedefarvede, danske pas. - Vi har sat den grænse, fordi vi synes, at 1000 er et rimeligt tal, siger indfødsretsordfører Christian Langballe (DF), der er formand for Folketingets Indfødsretsudvalg. Det svinger fra år til år, hvor mange der består indfødsretsprøven. I 2015 fik 4064 personer tildelt dansk statsborgerskab. I 2014 var det 4500, i 2013 var tallet 1527, viser tal fra Danmarks Statistik. DF vil lade udlændinge, der klarer sig bedst i indfødsretsprøven, få statsborgerskab først. Desuden afgør andre kriterier, hvor på ventelisten man havner. - Hvis man kommer fra Norden eller Europa, har man en forrang. Det er rimeligt, fordi nordiske og europæiske udlændinge har bedre forudsætninger for at forstå den danske kultur og blive integreret, siger Langballe. Beslutningsforslaget skal førstebehandles i folketingssalen torsdag 9. februar. Liberal Alliance er skeptisk, fastslår partiets indfødsretsordfører. - Liberal Alliance mener ikke, at det er en menneskeret at blive dansk statsborger, og vi er bestemt tilhængere af meget strenge krav, men de skal gælde for alle, siger Laura Lindahl.