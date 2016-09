Liberal Alliances retsordfører, Christina Egelund, ser gerne, at der kommer en legalisering af hash, og hun er klar til at starte på forsøgsbasis, hvis det kan være med til at skabe et flertal. Foto: Scanpix/Henning Bagger

LA: En legalisering af hash rykker tættere på

Både Liberal Alliance og Alternativet håber, at der snart kommer et flertal for legalisering af hash.

Danmark - 03. september 2016 kl. 12:20 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Liberal Alliances retsordfører, Christina Egelund, håber, at der snart kan samle sig et flertal for en legalisering af hash, efter Radikale Venstre har meldt sig ind i flokken af partier, der taler for fri hash. - Jeg tror, at det rykker tætte på end det nogensinde har været.

- Flere af dem, som arbejder med hashkriminalitet og hashmisbrug anbefaler en legalisering. Flere stemmer i både det politiske og i virkelighedens verden anbefaler nu en legalisering, siger Christina Egelund. Foruden Radikale Venstre og Liberal Alliance har Enhedslisten, SF og Alternativet meldt ud, at de gerne vil legalisere hash. Partierne mangler dog fortsat opbakning fra Venstre, Socialdemokraterne, Konservative og Dansk Folkeparti. Alternativets retsordfører, Carolina Maier, håber ligeledes, at man kan samle et politisk flertal, men hun er også bevidst om, at det kan blive svært. - Et stort flertal af danskerne ønsker en legalisering, og det kan presse lidt på, så nogle af de store partier måske kan skifte mening. - Vi står også i en situation, der er så alvorlig, at jeg håber, at de store partier tager nogle interne drøftelser i forhold til, om de skal flytte sig, siger hun. Hun fortæller, at man eksempelvis kan starte med en forsøgsordning for at få flere politikere med på legaliseringen.