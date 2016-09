LA: DF bør koncentrere sig om blå 2025-aftale

Udmeldingen kommer, efter at DF-formand Kristian Thulesen Dahl torsdag udtaler, at han har svært ved at se en samlet blå blok om en 2025-aftale.

- Jeg synes, Dansk Folkeparti skulle have øjnene stift rettet mod at få lavet en blå borgerlig løsning i stedet for at kaste sig i armene på Socialdemokraterne, siger Simon Emil Ammitzbøll.

Kristian Thulesen Dahl finder det meget sandsynligt, at forhandlingerne om en aftale i blå blok falder sammen. Han vil derfor i stedet kigge efter en V-DF-S-aftale mellem de tre største partier.

DF-formanden mener, at Liberal Alliances krav om en lettelse af topskatten på fem procentpoint, gør det svært at skabe et kompromis. Det er Simon Emil Ammitzbøll dog ikke enig i.

- Vi kommer med et meget beskedent ønske på 900 millioner kroner. Det mener jeg sådan set, at vores blå venner burde kunne give os meget nemt.

- Vi ved godt, at Dansk Folkeparti skal have noget på udlændinge. Og Konservative skal have noget på boliger. Og de ved godt, at vi skal have noget på skat. Hvis man ellers ville acceptere det, så tror jeg man kunne lave en samlet løsning i løbet af ganske få uger, siger den politiske ordfører.

Spørgsmål: Kristian Thulesen Dahl har luftet tanken om, at man kan udskyde skattereformen og i stedet lave aftaler på andre områder i efteråret. Er det noget, I kan se for jer?

- Det ser vi ikke for os.

Spørgsmål: Kan I helt afvise, at I vil lave sådan en aftale?

- Du må acceptere det svar, jeg giver, lyder det fra Simon Emil Ammitzbøll.

Liberal Alliances formand, Anders Samuelsen, har tidligere fastslået, at partiet vil vælte regeringen, hvis ikke regeringen sænker topskatten med fem procentpoint. Den udmelding holder den politiske ordfører fast i.

- Vi støtter ikke en regering, der laver en så stor økonomisk aftale uden Liberal Alliance, siger Simon Emil Ammitzbøll.