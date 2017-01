Kvindelige folketingsmedlemmer udsat for sexchikane

I en rundspørge, udsendt af Fagbladet 3F, til kvindelige folketingsmedlemmer, hvor 27 ud af 67 har deltaget, svarer halvdelen, at de har oplevet sexchikane. To fortæller endda, de er blevet opfordret til sex til gengæld for en tjeneste. Det skriver Fagbladet 3F.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, er en af de kvinder, der har været udsat for sexchikane.

- Da jeg var yngre, har jeg oplevet, at chefen holdt for længe om min skulder, kollegaen strøg en hånd over lænden, når han gik forbi og den slags, siger hun.

Lea Wermelin, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, har også flere gange oplevet sexchikane - både på arbejdspladsen og i fritiden.

- Det er typisk sexistiske tilråb eller et klap i røven. Heldigvis har jeg været forskånet for de grove ting, siger Lea Wermelin, der især husker en episode fra en tidligere arbejdsplads.

- En mandlig kollega sagde til mig, at han ikke kunne koncentrere sig på grund af den sommerkjole, jeg havde på. Det var voldsomt grænseoverskridende.

Pernille Skipper turde ikke sige fra overfor sexchikanen på jobbet. Hun var bange for at gøre chefen sur, og hun ville gerne have flere vagter på jobbet.

- I stedet prøvede jeg at stå steder, hvor det ikke kunne ske. Træde lidt til siden, når nogen gik bagom mig og så videre, siger hun.

Foruden episoderne på arbejdet har Pernille Skipper også oplevet sexchikane i nattelivet.

- Jeg er decideret blevet raget på. Det utrolige er, at når man så siger fra, og beder dem holde op, så får man ofte enten at vide, at man er snerpet, at det er for sjov, eller man bliver svinet til, siger hun.

Hun kalder derfor seksuel chikane "et problem med vores kultur".

- Alt for ofte hylder vi danske værdier, uden at se kritisk på dem. Vi har et kæmpe problem med, at kvinder er nødt til at sige fra over for mænd, som tror, de må rage på kvinderne. På caféen, på arbejdet eller diskoteket. Vi har brug for, at det bliver stemplet som aldeles uacceptabelt.

Sammen med resten af oppositionen - undtagen Dansk Folkeparti - har Pernille Skipper indkaldt beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen (V), til samråd om sexchikane på arbejdspladsen torsdag.

Samrådet kommer efter, at Fagbladet 3F i en lang række artikler har sat fokus på sexchikane, og de konsekvenser chikanen har. En ny undersøgelse, udsendt af Fagbladet 3F, viser blandt andet, at 57 procent af kvinder i alderen 18-35 år, som læser på mellemlange eller lange videregående uddannelser, har oplevet grænseoverskridende sexchikane.

Tidligere undersøgelser viser også, at hver femte kvindelige 3F'er har oplevet sexchikane fra enten en chef eller kollega.

Både Pernille Skipper og Lea Wermelin bakker op om forslaget fra 3F og en række andre fagforbund, der går ud på, at lovgivningen skal ændres, så arbejdsgiveren får et såkaldt "indirekte objektivt ansvar". Det betyder, at arbejdsgiverne skal betale erstatning, hvis de kunne have gjort noget for at forhindre sexchikanen. Lovgivningen er blandt andet kendt fra England.

- Regeringen må på banen. Politisk har vi et stort ansvar for at tage kampen op mod sexchikane, så det ikke bliver den enkeltes ansvar, siger Lea Wermelin.

Ud af 27 respondenter har 14 kvindelige folketingsmedlemmer i en anonym spørgeskemaundersøgelse oplyst, at de på et tidspunkt har været udsat for sexchikane af chefen, en kollega eller en fremmed.