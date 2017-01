En kvinde er blevet bevilget fri proces i en civil retssag mod to mænd, der tidligere er blevet frifundet for de overgreb, de nu anklages for.

Kvinde vil have to frikendte mænd dømt for overgreb

To mænd, der er frifundet for at have forgrebet sig seksuelt på en lille pige, risikerer nu alligevel at skulle betale erstatning til hende. Det skriver Politiken mandag.

Som voksen har kvinden fået mange pludselige overvældende flashbacks til sin barndom. Her erindrer hun i skarpe billeder, at to mænd forgreb sig på hende i det lille landsby Nørre Bork i Vestjylland.

De to mænd har tidligere domme for at have forgrebet sig på børn.

I psykologien kaldes fænomenet for genfundne minder. I forbindelse med de genfundne minder er kvinden blevet meget syg med spiseforstyrrelse, angst og PTSD, posttraumatisk stressyndrom.

Professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard kender ikke til fortilfælde i dansk ret. Han kalder sagen "interessant".

Kvinden, der fører erstatningssagen, understreger, at hun ikke gør det for pengenes skyld.

- Jeg gør det for at få stadfæstet, at det, jeg husker om overgrebene i min barndom, virkelig skete, siger hun til Politiken.

- Og for at vise andre kvinder, der har været udsat for seksuelle krænkelser, men som ikke kan få deres gerningsmænd dømt efter straffeloven, at der også er en anden vej til at få ret.

Den ene forsvarsadvokat, Jakob Fastrup, finder forløbet "utrolig krænkende" for sin klient.

- Han har virkelig lidt under denne sag og mistet kontakt til venner og familie og være gennem et meget langvarigt forløb i straffesagen, siger Jakob Fastrup til Politiken.

- Han blev først dømt skyldig ved byretten, men det viste sig jo at være et justitsmord, for vi har heldigvis et ankesystem, hvor han blev frifundet. At det popper op igen, er helt ubegribeligt, ja, surrealistisk.