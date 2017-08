Kvinde undgår fængsel i danmarkshistoriens største hundesag

Sagen går tilbage til maj 2015, hvor de 91 hunde blev fjernet fra hundeejerens gårdejendom i Hyllinge nær Næstved.

Hundene blev fundet indsmurt i størknet afføring og led af flere sygdomme. Flere af dyrene manglede også adgang til mad og vand. Enkelte måtte aflives.

Ifølge Ekstra Bladet, der var til stede i retten, oplyste dommer Bo Rasmussen, at det var en skærpende omstændighed, at der var tale om så mange hunde.

Samt at den 34-årige allerede i januar 2012 fik en bøde på 10.000 kroner for at overtræde dyreværnsloven.

Bo Rasmussen mente dog ikke, at der var bevis for, at alle 91 hunde var blevet groft behandlet.

Kvinden er i stedet dømt for grov behandling af 67 hunde.

Det var repræsentanter fra Dyrenes Beskyttelse, der kørte ud til kvindens ejendom i 2015 efter et tip.

Her fandt de de vanrøgtede hunde spærret inde på ejendommen. Den kvindelige ejer var selv forsvundet fra gården, og det lykkedes først politiet at finde hende efter flere dage.

Hundene blev siden fordelt af Dyrenes Beskyttelse på forskellige internater.

Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse, kritiserer dommen, som hun finder alt for mild og grotesk.

- Vi synes, det er meget skuffende, den dom der er faldet i dag.

- Når vi ser på alvoren, hvor stor sagen var, og hvor mange hunde der var, så var vores helt klare formodning, at hun ville blive frakendt at have med dyr at gøre. Jeg synes, hun har bevist, at hun ikke formår at have et dyrehold, siger hun.

Desuden mener organisationen, at kvinden skulle være idømt en bøde oven i sin straf.

- Det skulle ses som forebyggelse. Forstået på den måde, at mange, der har store hundehold, avler med henblik på profit, siger Britta Riis.

Samtidig kritiseres det af dyreværnsorganisationen, at behandlingstiden i sagen har været for lang.

Den dømtes advokat, Mie Sønder Kock, oplyser, at kvinden ikke ønsker at anke dommen.

Kvinden var ikke selv til stede ved Retten i Næstved. Mie Sønder Kock ønsker ikke at oplyse grunden til dette.