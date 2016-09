En tysk kvinde, der er sigtet for at have smuglet kokain ind i Danmark, er blevet varetægtsfængslet.

Artiklen: Kvinde sigtet for at smugle flere kilo kokain i rygsække

Da en 54-årig kvinde ankom til Danmark i weekenden, havde hun ikke kun pakket tøj i sine kufferter. Kvinden er sigtet for også at have haft flere kilo kokain med sig i sine tasker.

Kvinden, der er tysk statsborger, er sigtet for at have smuglet to kilo kokain ind i Danmark. Hun blev anholdt i Københavns Lufthavn søndag.

Indsmuglingen skete ifølge sigtelsen klokken 14.20 ved Toldslusen i Terminal 3 i lufthavnen. Kvinden er sigtet efter straffelovens paragraf 191 for at have smuglet narkoen ind med henblik på videreoverdragelse.

Den tyske kvinde, der nægter sig skyldig, havde gemt kokainen i to rygsække.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og det er derfor sparsomt med oplysninger om sagen.