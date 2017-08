Kvinde reddet ud af brændende lejlighed i højhus i Gladsaxe

Brandfolk fra flere stationer i Beredskab Øst måtte tirsdag tilkaldes for at slukke en voldsom brand i en lejlighed i højhusbebyggelsen Høje Gladsaxe.

25 brandfolk har arbejdet med at slukke ilden, der tilsyneladende brød ud i en lejlighed på sjette sal.

Vagtchefen hos Københavns Vestegns Politi oplyser, at branden blev anmeldt kort før klokken 12, da en mand kommer hjem og opdagede, at hans lejlighed var fyldt med røg, og at der var ild i den.

- Hans kæreste var inde i lejligheden. Hun var ikke lige til at komme i kontakt med. Han får hende reddet ud, og hun er blevet kørt til Rigshospitalet, siger vagtchef Henrik Andreasen.

Kvinden, der er midt i 30'erne, skal behandles i trykkammer, men hendes tilstand skulle være stabil.

To andre beboere i højhuset er blevet kørt på sygehuset til observation for røgforgiftning, og to brandfolk skal også tjekkes, fordi de er kommet til skade under brandslukningen, oplyser vagtchefen.

Det er tilsyneladende lykkedes at få kontrol med branden, inden den bredte sig til andre lejligheder i højhuset.

Bygningsteknikere skal nu undersøge, om ilden har skadet højhuset, og politiets brandteknikere går hurtigst muligt i gang med at undersøge brandårsagen.