Kvinde på barsel får ingen erstatning efter fyring

Vestre Landsret har netop stadfæstet en dom fra Retten i Aarhus, hvorefter det nu lukkede SegwayCenter Aarhus bliver frifundet for et krav på 219.000 kroner.

En aarhusiansk kvinde, der blev fyret under sin barselsorlov, får ingen erstatning, selv om fyringen i princippet er i strid med ligebehandlingsloven.

I 2011 blev der indrettet et Segwaycenter i Aarhus, og kvinden blev ansat i centrets reception. Da centrets souschef blev syg, overtog hun en del af dennes opgaver.

Kvinden gik på barsel i maj 2014 og i august blev der ansat en ny souschef.

I efteråret 2014 besluttede investorerne at lukke centret ved årsskiftet, og de to funktionærer blev fyret.

Receptionschefen accepterede opsigelsen, men da hun i foråret 2015 opdagede, at centret kørte videre med souschefen som ansat, anlagde hun sag gennem sin fagforening for brud på ligebehandlingsloven.

Den fyrede receptionist mente, at hun burde havde fået tilbuddet om at fortsætte. Hun havde løst tilsvarende opgaver, og mente, at hun var blevet sorteret fra på grund af barsel.

Hverken byretten eller landsretten er dog enig med hende.

For det første siger retterne, at opsigelsen i oktober 2014 var begrundet i virksomhedens lukning, og at den var i orden.

For det andet siger byretten, at man som arbejdsgiver ikke har pligt til positiv særbehandling af medarbejdere på barsel, og det er arbejdsgiveren, der sagligt har vurderet, at den tidligere souschef var bedre egnet.

Hertil føjer landsretten, at spørgsmålet om forlængelsen af kvindens ansættelse efter nytår 2015 slet ikke er omfattet af ligebehandlingsloven, der alene angår afskedigelser. Efter dommen får segway-selskabet 53.000 kroner til sagens omkostninger.