Kvinde mister livet efter påkørsel af fejemaskine

En ældre kvinde har nytårsdag mistet livet, da hun blev kørt over af en fejemaskine på Nørregade i Horsens. Maskinen var ved at rengøre kørebanen efter nytårsaften.

Ulykken skete søndag formiddag kort før klokken 11 ud for nummer 49 på Nørregade, der ligger midt i byen.

- Vi får en anmeldelse klokken 10.50, og da en patrulje når frem, kan betjentene konstatere, at kvinden er afgået ved døden, siger Kent Midtgaard.

Vidner har fortalt politiet, at den ældre kvinde var lidt dårligt gående. Hun gik lidt foroverbøjet, da hun ville krydse Nørregade, har de fortalt.

Og idet kun går over gaden bliver hun tilsyneladende ramt af fejemaskinen, der er et stort orange, højrestyret køretøj med rotorblink. Den kører med en fart på to kilometer i timen.

- Kvinden er tilsyneladende gået ud foran fejemaskinen, uden at føreren har set hende, men han hører et bump. Han standser bilen, fordi han tror, han er kørt ind i resterne af noget fyrværkeri, siger Kent Midtgaard.

Føreren af fejemaskinen er en 42-årig mand fra Hedensted, der er stærkt chokeret efter ulykken.

Han har til politiet forklaret, at han reagerede på bumpet og for en sikkerheds skyld steg ud af sit køretøj for at se, hvad det var, han var kørt ind i.

Politiet har søndag haft en bilinspektør til at undersøge ulykkesstedet. Desuden er såvel føreren af fejemaskinen som flere vidner blevet afhørt, så politiet kan danne sig et indtryk af, hvordan ulykken skete.