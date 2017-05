Kvinde kørte 119 km/t med bilen fuld af børn

Om det havde noget med de to arrangementer at gøre, er uvist, men det viste sig at være en god idé, for ikke alle tænker sig om, når de bevæger sig ud i trafikken.

På ydre ringvej i Aarhus, hvor den højeste tilladte hastighed er 70 km/t, blev en yngre kvinde målt til at køre 119 km/t.

I bunden af bilen kravlede et barn på fem år rundt og legede med en iPad - muligvis fordi bilen var fyldt op med andre børn, så det ikke var muligt at fastspænde den femårige korrekt.

Nogle trafikanter kan lide at vise sig lidt frem, viste det sig.

På Ringgaden i Aarhus, hvor hastighedsbegrænsningen er 60 km/t, drønede en motorcyklist af sted med 106 km/t.

På en strækning af omkring 100 meter valgte han kun at køre på baghjulet - ikke specielt smart, når man kører lige foran en af politiets videobiler. Han står nu til en ubetinget frakendelse af kørekortet.

En bilist havde monteret fire politiblink i kølergitteret og i forruden på sin bil. Bilen var forsynet med stjålne svenske nummerplader, og efter et opkald til Skat blev den beslaglagt. Der var ikke betalt registreringsafgift.

En særdeles fartglad bilist står til at miste sit kørekort. Torsdag aften kørte han med 168 km/t ad motorvejen, hvor han måtte køre 110 km/t. Det afskrækkede ham dog ikke, for lørdag kørte han med 175 km/t ad motorvejen.

I alt blev 128 personer sigtet for overtrædelser af færdselsloven på de tre dage, og 37 af overtrædelserne var så grove, at politiet kræver en betinget frakendelse af kørekortet.

Desuden fik 34 klip i kørekortet for at køre for stærkt, mens 10 fik klip for at køre overfor rødt. Endelig var der en del bilister, der ikke brugte sikkerhedssele eller talte i håndholdt mobiltelefon.