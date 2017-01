Chung Yoo-ra har været efterlyst i stor sydkoreansk skandalesag. Mandag skal hun for en dommer i Aalborg. Anklageren vil anmode om, at hun bliver frihedsberøvet ind til, der tages stilling til, om hun skal udleveres til Sydkorea.

Kvinde i sydkoreansk skandalesag skal i grundlovsforhør

Ved grundlovsforhøret vil politiet anmode om, at hun frihedsberøves, indtil der bliver taget stilling til, om hun skal udleveres til Sydkorea.

Politiet er nu i dialog med Rigsadvokaten, som afventer en endelig udleveringsbegæring fra Sydkorea.

Den 20-årige kvinde blev anholdt søndag aften 19.54 på en adresse i Aalborg.

Politiet oplyser, at der på adressen også var yderligere tre personer og et barn, men at disse personer ikke har været efterlyst.

Ved anholdelsen oplyste den sydkoreanske kvinde, at hun var Chung Yoo-ra, og at hun vidste, at de sydkoreanske myndigheder gerne ville i kontakt med hende.

Kvinden har siden 27. december været eftersøgt af Interpol.

Den sydkoreanske skandalesag har betydet, at præsidenten i landet, Park Geun-hye, står ansigt til ansigt med en rigsretssag.

Chung Yoo-ra er datter af Choi Soon-sil, der er en af den suspenderede præsidents gamle veninder.

Choi Soon-sil er beskyldt for at have afpresset store virksomheder til at donere penge til sin fond - i ledtog med præsidenten.

Hvis Chung Yoo-ra bliver udleveret til sit hjemland, vil hun blive mødt med anklager om, at hun har lagt hindringer i vejen for efterforskningen i den store sag.

Den anholdte kvinde er desuden anklaget for at have modtaget økonomisk og akademisk støtte fra et prestigefyldt universitet. Støtten var angiveligt en gestus til moren.

Chung Yoo-ra er en kendt rytter i hjemlandet, og hun er i Danmark i forbindelse med sin hestesport. Hun har tidligere vundet guld ved de asiatiske lege.