Kvinde hives igen i retten for at poste blotter-billede

Men nu gør anklagemyndigheden hos Sydsjællands og Lolland-Falsters politi et nyt forsøg på at få hende dømt.

I marts blev en kvinde frifundet for at have offentliggjort et billede på Facebook af en mand, der havde blottet sig for hendes datter.

Kvinden blev frifundet dengang, fordi anklagemyndigheden havde rejst sagen efter en forkert paragraf. Nu har de rejst fornyet tiltale i sagen.

Ifølge anklageskriftet bliver hun tiltalt for at have videregivet billeder på Facebook af en identificerbar person.

Billedet forestiller en mand, som kvinden mente havde udsat hendes tiårige datter og en af datterens veninder for blufærdighedskrænkelse uden for en butik.

Anklagemyndigheden havde rejst sagen efter en paragraf, der handler om butikkens ansvar. Men fordi kvinden havde taget et billede af butikkens overvågningsbillede med sin mobiltelefon, kunne hun ikke straffes efter den bestemmelse.

Dengang erkendte anklagemyndigheden, at der var sket en fejl.

- Det er naturligvis beklageligt, at vi lavede en fejl. Vi havde ganske enkelt rejst tiltale efter en forkert paragraf i persondataloven, men det retter vi op på nu, sagde chefanklager Henriette Rosenberg Larsen, Sydsjællands og Lolland-Falsters politi dengang.

Sagen rejses igen, fordi frifindelsen af kvinden kan give befolkningen det fejlagtige indtryk, at privatpersoner lovligt kan bruge Facebook til at efterlyse mulige gerningsmænd.

- Offentliggørelse af den slags billeder indebærer en risiko for selvtægt, og det må naturligvis ikke finde sted, uanset om den pågældende er skyldig eller ej, sagde chefanklageren.

Kvinden havde dengang fået et bødeforlæg på 5000 kroner for at have overtrådt persondataloven. Også denne gang nedlægger anklagemyndigheden påstand om bøde.

Der er retsmøde i sagen 20. juni.