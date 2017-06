Kvinde forbindes med sag om narkohandel og befrielsesaktion

Hendes rolle har ifølge politiet været at transportere store pengebeløb til udlandet, som betaling for nogle af de produkter, der skulle bruges til fremstilling af amfetamin.

Kvinden er mistænkt for hæleri med hensyn til flere større pengebeløb.

En 30-årig kvinde bliver torsdag fremstillet ved Retten i Næstved, hvor hun sigtes for at være en del af en større narkosag.

Sagen udspringer af en politiaktion den 6. oktober 2016. Her anholdt politiet flere personer, der var i gang med at overlevere 50 kilo amfetamin på en parkeringsplads i Slagelse.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har gennem efterforskningen foretaget flere anholdelser. Anholdelsen af kvinden var anholdelse nummer 15.

Sporene førte blandt andet politiet til et amfetaminlaboratorium og anholdelsen af tre personer, der havde til hensigt at befri en af de anholdte med et jagtgevær fra Slagelse arrest.

I april faldt der dom i befrielsesaktionen.

Her blev en mand idømt fængsel i to år og fire måneder, mens en 23-årig kvinde blev straffet med fængsel i et år og otte måneder.

Planen var, at de ville skjule geværet i noget tøj, som de skulle aflevere.

Den indsatte havde fået fat i en telefon, men andre overhørte hans hemmelige snak om flugtplanen. Derfor kunne politifolk ligge på lur og pågribe personerne.

Det vides ikke, hvad den nærmere forbindelse mellem sagerne er.

Anholdelsen af kvinden er den femtende i rækken i sagen. Forud for grundlovsforhøret torsdag sidder ni personer fortsat varetægtsfængslet.