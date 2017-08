Kvinde er dukket op i sag om påsat brand i Frederikshavn

Allerede tirsdag blev en 34-årig mand sigtet for brandstiftelse efter den alvorligste paragraf og varetægtsfængslet i fire uger i surrogat. Han nægtede sig skyldig.

I huset på Ærøvej lå den 34-åriges far og sov. Den 65-årige far blev dog reddet ud af branden, da naboen slog alarm, og brandvæsenet ankom til stedet.

Ved torsdagens grundlovsforhør nægtede den 22-årige kvinde sig ligeledes skyldig i at have sat ild til huset. Hun er en bekendt af den 34-årige og erkender at have været på stedet, fortæller Thomas Klingenberg.

- Efter den forklaring, hun har givet i dag, er der begrundet mistanke om, at hun også har deltaget i det, siger han.

Hendes forklaring er blevet afgivet for lukkede døre. Det er derfor ukendt for offentligheden, hvad hun har forklaret.

Sønnens forklaring blev dog afgivet for åbne døre, da politiet på daværende tidspunkt var overbevist om, at han havde handlet alene, fortæller anklageren.

- Han afgav en forklaring i tirsdags, hvor han nævnte nogle personer - blandt andet en kvinde.

- Der havde vi en opfattelse af, at det var stemmer og hallucinationer, men det har vist sig, at der altså var nogen, siger Thomas Klingenberg.

Ifølge anklageren forklarede sønnen ved grundlovsforhøret, at han hørte stemmer. Han tog nogle øl og to køkkenknive og forskansede sig i stuen, hvor han beredte sig på at forsvare sig mod overfald.

På et tidspunkt strøede han - ifølge sin egen forklaring - noget sort krudt på gulvet, som han antændte, da han mente, at der kom en hånd ind gennem vinduet.

Da ilden fik fat, prøvede han forgæves at få sin hund reddet ud, men den omkom i flammerne.

Politiets teknikere arbejder stadig på at undersøge huset for at slå fast, hvordan branden er opstået.