Kvinde anmelder voldtægt på volden på Christianshavn

Politiet gennemsøgte tidligt mandag et større område på Christianshavns Vold i København med hunde for at finde det sted, hvor en kvinde søndag blev overfaldet og voldtaget.

En 27-årig kvinde anmeldte søndag aften til Københavns Politi, at hun var blevet overfaldet af to mænd, der væltede hende omkuld og udsatte hende for et seksuelt overgreb på Christianshavns Vold.