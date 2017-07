Kursvending: S vil sløjfe støtten til muslimske friskoler

Det går ud på at droppe offentlig støtte til skoler, hvor over halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund.

Dansk Folkeparti, SF og De Konservative er åbne for forslaget, som dog kan være i strid med loven, skriver Berlingske.

Børns skolegang drejer sig også om værdier og at blive uddannet til det danske samfund, lyder forklaringen.

Reelt ønsker man helt at lukke en stribe muslimske friskoler.

En vækst i antallet af skolerne samt flere eksempler på "parallelskoler med andre spilleregler" har fået partiet til at ændre kurs på området, påpeger udlændinge- og integrationsordfører Dan Jørgensen:

- Når børn går i skole, skal det være noget, der styrker integrationen og ikke det modsatte.

- Skolen er et sted, hvor man selvfølgelig lærer at læse, skrive og regne. Men det er også et sted, hvor man tilegner sig nogle værdier, og hvor man gør sig klar til at være en aktiv borger i Danmark og en del af det danske fællesskab.

Ifølge Berlingske er antallet af elever på muslimske friskoler ifølge en analyse fra Tænketanken Kraka steget fra 3300 i 2007 til 4800 i 2015.

Antallet af registrerede muslimske friskoler er steget til 26 siden 2007, heraf menes ti at ligge i København.

Tidligere undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) har før afvist, at det vil kunne lade sig gøre inden for loven at skelne mellem forskellige typer friskoler, når der gives tilskud.

Det skyldes til dels grundlovens ret til at oprette skoler, dels de internationale konventioner om ligebehandling.

Det har ikke været muligt for Berlingske at få en kommentar fra undervisningsminister Merete Riisager (LA).